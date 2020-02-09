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Киноафиша Сериалы Не тот человек Сезоны Сезон 2 Серия 3

Не тот человек 2018 - 2020 3 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Не тот человек»
Вонда, час 1: Дело против бабушки
Сезон 2 / Серия 1 9 февраля 2020
Вонда, час 2: Неожиданный поворот
Сезон 2 / Серия 2 16 февраля 2020
Более ранний час 1: Отбой
Сезон 2 / Серия 3 23 февраля 2020
Более ранний час 2: Под микроскопом
Сезон 2 / Серия 4 1 марта 2020
Ясновидящий, час 1: Черный или белый
Сезон 2 / Серия 5 8 марта 2020
Ясновидящий, час 2: Прослушка
Сезон 2 / Серия 6 15 марта 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Не тот человек» следователи берутся за очередное громкое дело. Когда Энди Катринак вернулся домой, он обнаружил, что жена и ребенок исчезли. Мужчина подозревает, что к этому причастна его бывшая девушка Пэтти Роррер.

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