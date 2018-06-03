В 1 сезоне 2 серии сериала «Не тот человек» расследование дела Эваристо Жуниора Саласа продолжается. Ира Тодд и Джо Кеннеди беседуют с детективом, который поймал заключенного тридцать лет назад. Впереди команду также ждет встреча с информатором.
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