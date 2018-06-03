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Киноафиша Сериалы Не тот человек Сезоны Сезон 1 Серия 1

Не тот человек 2018 - 2020 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Не тот человек»
Эваристо Салас: Письмо
Сезон 1 / Серия 1 3 июня 2018
Эваристо Салас: Информатор
Сезон 1 / Серия 2 10 июня 2018
Кертис Флауэрс: Методом проб и ошибок
Сезон 1 / Серия 3 17 июня 2018
Кертис Флауэрс: Снова смерть
Сезон 1 / Серия 4 24 июня 2018
Кристофер Тапп: Признание
Сезон 1 / Серия 5 1 июля 2018
Кристофер Тапп: Ущербная свобода
Сезон 1 / Серия 6 8 июля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Не тот человек» шестнадцатилетний Эваристо Жуниор Салас отправлен в тюрьму на три десятилетия за преступление, которого, как он утверждает, никогда не совершал. Команда сериала намерена выяснить, так ли это на самом деле.

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