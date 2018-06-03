В 1 сезоне 1 серии сериала «Не тот человек» шестнадцатилетний Эваристо Жуниор Салас отправлен в тюрьму на три десятилетия за преступление, которого, как он утверждает, никогда не совершал. Команда сериала намерена выяснить, так ли это на самом деле.
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