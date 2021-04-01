«Истории, которые мы носим» — новый мини-сериал, снятый в жанре докьюментари. Производством проекта занималась онлайн-платформа Netflix. Каждый эпизод «Историй, которые мы носим» представляет из себя отдельный законченный сюжет, никак не связанный с последующим или предыдущим. Как правило, в центре повествования находится некий предмет одежды, например, блузка или старая рваная рубашка. Главный герой — рассказчик — делится смешными и трогательными подробностями своего знакомства с этой вещью и сообщает о ее последующей роли в его жизни.