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Киноафиша Сериалы Истории, которые мы носим
Истории, которые мы носим (2021 - 2021) Worn Stories 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Истории, которые мы носим» — новый мини-сериал, снятый в жанре докьюментари. Производством проекта занималась онлайн-платформа Netflix. Каждый эпизод «Историй, которые мы носим» представляет из себя отдельный законченный сюжет, никак не связанный с последующим или предыдущим. Как правило, в центре повествования находится некий предмет одежды, например, блузка или старая рваная рубашка. Главный герой — рассказчик — делится смешными и трогательными подробностями своего знакомства с этой вещью и сообщает о ее последующей роли в его жизни.

Истории, которые мы носим - трейлер первого сезона
Истории, которые мы носим
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бен Бостик
Бен Бостик
Майк Африка мл.
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Истории, которые мы носим - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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