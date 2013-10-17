В 5 сезоне 13 серии сериала «Белый воротничок» напарники находят Моззи в плохом состоянии: Ребекка вколола ему яд и готова дать противоядие в обмен на бриллиант. Нилу и Питеру необходимо найти камень как можно скорее, ведь Моззи становится хуже.