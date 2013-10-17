В 5 сезоне 11 серии сериала «Белый воротничок» ФБР обыскивает квартиру Ребекки и обнаруживает, что она — бывший агент МИ-5 и убийца Сигела. Нил понимает, что девушка все еще любит его, и теперь ему предстоит сделать выбор между долгом и чувствами.