В 5 сезоне 11 серии сериала «Белый воротничок» ФБР обыскивает квартиру Ребекки и обнаруживает, что она — бывший агент МИ-5 и убийца Сигела. Нил понимает, что девушка все еще любит его, и теперь ему предстоит сделать выбор между долгом и чувствами.
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