В 4 сезоне 5 серии сериала «Белый воротничок» вор, за которым охотятся агенты, обладает какой-то информацией о прошлом Нила и начинает его шантажировать. Однако Кэффри не рассказывает об этом Питеру, ставя под угрозу их дружбу и сотрудничество.