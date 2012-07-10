В 4 сезоне 5 серии сериала «Белый воротничок» вор, за которым охотятся агенты, обладает какой-то информацией о прошлом Нила и начинает его шантажировать. Однако Кэффри не рассказывает об этом Питеру, ставя под угрозу их дружбу и сотрудничество.
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