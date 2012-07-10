Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нитрам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Белый воротничок Сезоны Сезон 4 Серия 5

Белый воротничок 2009 - 2014 5 серия 4 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Белый воротничок»
Разыскивается
Сезон 4 / Серия 1 10 июля 2012
Особо опасен
Сезон 4 / Серия 2 17 июля 2012
Убывающая отдача
Сезон 4 / Серия 3 24 июля 2012
Прощальный выстрел
Сезон 4 / Серия 4 31 июля 2012
Воровская честь
Сезон 4 / Серия 5 14 августа 2012
Кризис личности
Сезон 4 / Серия 6 21 августа 2012
Компрометирующее положение
Сезон 4 / Серия 7 28 августа 2012
Древняя история
Сезон 4 / Серия 8 4 сентября 2012
Долой перчатки
Сезон 4 / Серия 9 11 сентября 2012
Личная заинтересованность
Сезон 4 / Серия 10 18 сентября 2012
Семейный бизнес
Сезон 4 / Серия 11 22 января 2013
Латунные кнопки
Сезон 4 / Серия 12 29 января 2013
Имперский город
Сезон 4 / Серия 13 5 февраля 2013
Сорвать банк
Сезон 4 / Серия 14 19 февраля 2013
Оригинал
Сезон 4 / Серия 15 26 февраля 2013
На ветру
Сезон 4 / Серия 16 5 марта 2013
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Белый воротничок» вор, за которым охотятся агенты, обладает какой-то информацией о прошлом Нила и начинает его шантажировать. Однако Кэффри не рассказывает об этом Питеру, ставя под угрозу их дружбу и сотрудничество.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Слон
Слон 2 комментария
Не дыши: Начало
Не дыши: Начало 3 комментария
Билет в рай
Билет в рай 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши