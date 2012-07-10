В 4 сезоне 4 серии сериала «Белый воротничок» агенты спасают молодую вдову от смерти. Кто-то хочет получить ее выплаты по страхованию жизни. Чтобы раскрыть дело, Нил остается с девушкой под прикрытием, и в нем просыпаются романтические чувства.
Related video
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Авторизация по e-mail