В 4 сезоне 9 серии сериала «Белый воротничок» для разоблачения коррумпированного начальника Нил снова отправляется на Уолл-Стрит под прикрытием. На этот раз за ценную информацию придется побороться — буквально, на боксерском ринге.
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