В 3 сезоне 7 серии сериала «Белый воротничок» происходит взлом базы данных крупного банка: хакер получает доступ к счетам нескольких тысяч человек и крадет огромную сумму денег. Среди потерпевших оказывается и Сара Эллис, девушка Нила.
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