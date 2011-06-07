В 3 сезоне 6 серии сериала «Белый воротничок» на Манхэттене орудует молодой и талантливый аферист, претендующий на роль молодого Нила Кэффри. Тем временем самому Нилу необходимо решить, что делать с подростком: помочь ему или отправить за решетку.
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