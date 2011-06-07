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Киноафиша Сериалы Белый воротничок Сезоны Сезон 3 Серия 6

Белый воротничок 2009 - 2014 6 серия 3 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Белый воротничок»
Под колпаком
Сезон 3 / Серия 1 7 июня 2011
В поисках завещания
Сезон 3 / Серия 2 14 июня 2011
На пределе
Сезон 3 / Серия 3 21 июня 2011
Детройский стоматолог
Сезон 3 / Серия 4 28 июня 2011
Скрытая угроза
Сезон 3 / Серия 5 5 июля 2011
Сухим из воды
Сезон 3 / Серия 6 12 июля 2011
Изымая средства
Сезон 3 / Серия 7 19 июля 2011
Отставить
Сезон 3 / Серия 8 26 июля 2011
Невмешательство
Сезон 3 / Серия 9 2 августа 2011
Обратный отсчет
Сезон 3 / Серия 10 9 августа 2011
Шах и мат
Сезон 3 / Серия 11 17 января 2012
История верхнего Вест-сайда
Сезон 3 / Серия 12 24 января 2012
Соседский надзор
Сезон 3 / Серия 13 31 января 2012
Натягивая струны
Сезон 3 / Серия 14 7 февраля 2012
Кража из дома
Сезон 3 / Серия 15 21 февраля 2012
Судный день
Сезон 3 / Серия 16 28 февраля 2012
О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Белый воротничок» на Манхэттене орудует молодой и талантливый аферист, претендующий на роль молодого Нила Кэффри. Тем временем самому Нилу необходимо решить, что делать с подростком: помочь ему или отправить за решетку.

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