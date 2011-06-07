В 3 сезоне 4 серии сериала «Белый воротничок» за помощью к Нилу и Питеру обращается Моззи: в Нью-Йорке объявляется бандит из его детства. Он хочет уничтожить старого знакомого и предотвратить войну между гангстерами, но в одиночку ему не справиться.