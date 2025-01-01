Фиона Гленан
["Characters Welcome" реклама кроссовера с "Burn Notice": Фиона Гленан вынимает пистолет из сумочки, чтобы ответить на звонящий мобильный телефон в ресторане, где она обедает с Майклом Вестеном] Чёрт, я пропустила его.
Фиона Гленан
[накрывает пистолет салфеткой] Какое оружие?
Майкл Вестен
Это салфетка.
Фиона Гленан
О, это мой мобильный телефон.
Фиона Гленан
Мой другой мобильный телефон.
Майкл Вестен
Она много болтает.
Фиона Гленан
Давай просто сделаем вид, что этого никогда не...
[граната выкатывается из её сумочки]
Фиона Гленан
... было.
Фиона Гленан
Какая граната?