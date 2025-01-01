Фиона Гленан ["Characters Welcome" реклама кроссовера с "Burn Notice": Фиона Гленан вынимает пистолет из сумочки, чтобы ответить на звонящий мобильный телефон в ресторане, где она обедает с Майклом Вестеном] Чёрт, я пропустила его.

Питер Берк У вас есть разрешение на это оружие?

Фиона Гленан [накрывает пистолет салфеткой] Какое оружие?

Питер Берк Вот это прямо здесь.

Майкл Вестен Это салфетка.

Питер Берк Я его прекрасно вижу.

Фиона Гленан О, это мой мобильный телефон.

Питер Берк Что это тогда?

Фиона Гленан Мой другой мобильный телефон.

Майкл Вестен Она много болтает.

Фиона Гленан Давай просто сделаем вид, что этого никогда не...

[граната выкатывается из её сумочки]

Фиона Гленан ... было.

Питер Берк Это граната?