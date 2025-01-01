Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Белый воротничок Цитаты

Цитаты из сериала Белый воротничок

Фиона Гленан ["Characters Welcome" реклама кроссовера с "Burn Notice": Фиона Гленан вынимает пистолет из сумочки, чтобы ответить на звонящий мобильный телефон в ресторане, где она обедает с Майклом Вестеном] Чёрт, я пропустила его.
Питер Берк У вас есть разрешение на это оружие?
Фиона Гленан [накрывает пистолет салфеткой] Какое оружие?
Питер Берк Вот это прямо здесь.
Майкл Вестен Это салфетка.
Питер Берк Я его прекрасно вижу.
Фиона Гленан О, это мой мобильный телефон.
Питер Берк Что это тогда?
Фиона Гленан Мой другой мобильный телефон.
Майкл Вестен Она много болтает.
Фиона Гленан Давай просто сделаем вид, что этого никогда не...
[граната выкатывается из её сумочки]
Фиона Гленан ... было.
Питер Берк Это граната?
Фиона Гленан Какая граната?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Neal Caffrey Всегда есть другой выход.
[повторяемая фраза]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Бёрк [указывает на Нила] Это не украшение на его лодыжке, вы знаете, он преступник.
Джун Такой же, как Байрон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Neal Caffrey Моя любимая защита — это избегать ситуаций, где люди могут в меня стрелять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Бёрк Я знаю все твои фокусы.
Нил Кэффри Не все из них.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше