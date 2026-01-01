Оповещения от Киноафиши
«Прыгуны»

Сериалы
Белый воротничок
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Белый воротничок
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Основные места съемок сериала Белый воротничок
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
Где снимали известные сцены
Усадьба Джун
351 Риверсайд-драйв, Манхэттен, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
экстерьер офиса ФБР
Lever House — 390 Парк-авеню, Нью-Йорк (штат Нью-Йорк), США
