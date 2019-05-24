В 1 сезоне 6 серии сериала «Что/если» Лиза вместе со своей лучшей подругой Кэссиди углубляется в прошлое Анны и связанные с ним тайны. Секреты Шона и Маркуса раскрываются. В это время главный хирург Йен удивляет всех, впадая в новые крайности.
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