В 1 сезоне 10 серии сериала «Что/если» скрытая прежде правда выходит наружу. Лиза рискует и делает большие шаги против крупных и сильных соперников. Шон идёт в суд. Анджела принимает отчаянное и судьбоносное решение не на жизнь, а на смерть.
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