В 1 сезоне 8 серии сериала «Мы те, кто мы есть» в окружающей неразберихе и нарастающих проблемах на базе Фрейзер и Кейтлин решают сбежать, чтобы попасть на концерт. В этом приключении Уилсон наконец-то обретает комфорт и примиряется с собой.