В 1 сезоне 8 серии сериала «Сосны» после взрыва Берк полон решимости выяснить, кто несет ответственность за это ужасное происшествие. Гарольд решает отказаться от тайной миссии. Пилчер начинает подозревать, что среди его людей есть предатель.
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