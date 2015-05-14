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Киноафиша Сериалы Сосны Сезоны Сезон 1 Серия 8

Сосны 2015 - 2016 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Сосны»
Здесь дома, как в раю
Сезон 1 / Серия 1 14 мая 2015
Прошлую жизнь не обсуждать
Сезон 1 / Серия 2 21 мая 2015
Наш город, наши правила
Сезон 1 / Серия 3 28 мая 2015
Один из старших риэлторов решил уйти на покой
Сезон 1 / Серия 4 4 июня 2015
Истина
Сезон 1 / Серия 5 11 июня 2015
Выбор
Сезон 1 / Серия 6 25 июня 2015
Предательство
Сезон 1 / Серия 7 2 июля 2015
Самый дружелюбный город Земли
Сезон 1 / Серия 8 9 июля 2015
Расплата
Сезон 1 / Серия 9 16 июля 2015
Цикл
Сезон 1 / Серия 10 23 июля 2015
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Сосны» после взрыва Берк полон решимости выяснить, кто несет ответственность за это ужасное происшествие. Гарольд решает отказаться от тайной миссии. Пилчер начинает подозревать, что среди его людей есть предатель.

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