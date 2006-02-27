В 1 сезоне 10 серии сериала «Вызов» в подвале музея Михаил Борзов дважды стреляет из пистолета Лямина в привидение. Раны должны быть смертельными для человека, но труп не удается найти. Генерал разрешает Ольге присоединиться к расследованию Хромова.