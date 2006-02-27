Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Вызов Сезоны Сезон 1 Серия 10

Вызов 1 сезон 10 серия смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Вызов»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 27 февраля 2006
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 28 февраля 2006
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 1 марта 2006
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 2 марта 2006
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 6 марта 2006
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 7 марта 2006
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 9 марта 2006
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 10 марта 2006
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 13 марта 2006
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 14 марта 2006
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 15 марта 2006
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 16 марта 2006
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Вызов» в подвале музея Михаил Борзов дважды стреляет из пистолета Лямина в привидение. Раны должны быть смертельными для человека, но труп не удается найти. Генерал разрешает Ольге присоединиться к расследованию Хромова.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек 7 комментариев
Всё везде и сразу
Всё везде и сразу 20 комментариев
Молох
Молох 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Приложение киноафиши