Во 2 сезоне сериала «Высокие ставки» действие разворачивается через несколько лет после событий первой части. Хозяин сети подпольных игорных заведений Юрий Сергеев, по кличке Космонавт, по счастливой случайности избежал гибели. Однако тот, кто помог ему, оказался не так прост, как могло показаться на первый взгляд. В сфере нелегального бизнеса произошли перемены. Космонавт уже не так успешен. Его бизнес приносит все меньше дохода, прежние клиенты все чаще отдают предпочтение виртуальным казино. Самым успешным из них стал портал «Russian Glory». Его открыла молодая амбициозная бизнес-леди Глория Филипенко.