Высокие ставки 2015 - 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Высокие ставки
Киноафиша Сериалы Высокие ставки Сезоны Сезон 2

Высокие ставки 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Высокие ставки»

Во 2 сезоне сериала «Высокие ставки» действие разворачивается через несколько лет после событий первой части. Хозяин сети подпольных игорных заведений Юрий Сергеев, по кличке Космонавт, по счастливой случайности избежал гибели. Однако тот, кто помог ему, оказался не так прост, как могло показаться на первый взгляд. В сфере нелегального бизнеса произошли перемены. Космонавт уже не так успешен. Его бизнес приносит все меньше дохода, прежние клиенты все чаще отдают предпочтение виртуальным казино. Самым успешным из них стал портал «Russian Glory». Его открыла молодая амбициозная бизнес-леди Глория Филипенко.

Список серий 2-го сезона сериала «Высокие ставки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Реванш. Серия 01
Сезон 2 Серия 1
12 марта 2018
Реванш. Серия 02
Сезон 2 Серия 2
12 марта 2018
Реванш. Серия 03
Сезон 2 Серия 3
13 марта 2018
Реванш. Серия 04
Сезон 2 Серия 4
13 марта 2018
Реванш. Серия 05
Сезон 2 Серия 5
14 марта 2018
Реванш. Серия 06
Сезон 2 Серия 6
14 марта 2018
Реванш. Серия 07
Сезон 2 Серия 7
15 марта 2018
Реванш. Серия 08
Сезон 2 Серия 8
15 марта 2018
Реванш. Серия 09
Сезон 2 Серия 9
16 марта 2018
Реванш. Серия 10
Сезон 2 Серия 10
16 марта 2018
Реванш. Серия 11
Сезон 2 Серия 11
19 марта 2018
Реванш. Серия 12
Сезон 2 Серия 12
19 марта 2018
Реванш. Серия 13
Сезон 2 Серия 13
20 марта 2018
Реванш. Серия 14
Сезон 2 Серия 14
20 марта 2018
Реванш. Серия 15
Сезон 2 Серия 15
21 марта 2018
Реванш. Серия 16
Сезон 2 Серия 16
21 марта 2018
График выхода всех сериалов
