В 1 сезоне сериала «Высокие ставки» известный в узких кругах преступник Юрий Сергеев, получивший прозвище Космонавт, давно владеет сетью популярных казино. Он семь лет отсидел в колонии, после чего открыл подпольные игорные заведения и преуспел на этом поприще. Однажды в одну из коммунальных квартир в Санкт-Петербурге вселяется приехавший из провинции молодой человек по имени Кирилл Борзов. Парень знакомится с соседкой – девушкой Верой, которая работает в эскорте. У них начинается роман, и по ее протекции Борзов оказывается на собеседовании у Космонавта. Случайно он спасает криминальному авторитету жизнь.