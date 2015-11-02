Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Высокие ставки 2015 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Высокие ставки
Киноафиша Сериалы Высокие ставки Сезоны Сезон 1

Высокие ставки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Высокие ставки»

В 1 сезоне сериала «Высокие ставки» известный в узких кругах преступник Юрий Сергеев, получивший прозвище Космонавт, давно владеет сетью популярных казино. Он семь лет отсидел в колонии, после чего открыл подпольные игорные заведения и преуспел на этом поприще. Однажды в одну из коммунальных квартир в Санкт-Петербурге вселяется приехавший из провинции молодой человек по имени Кирилл Борзов. Парень знакомится с соседкой – девушкой Верой, которая работает в эскорте. У них начинается роман, и по ее протекции Борзов оказывается на собеседовании у Космонавта. Случайно он спасает криминальному авторитету жизнь.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Высокие ставки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Согласен на любую работу
Сезон 1 Серия 1
2 ноября 2015
Хороший повод для убийства
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2015
Ты – мне, я – тебе
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2015
Жалость
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2015
Шулер
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2015
Ничего личного – только бизнес
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2015
Нам с тобой не по пути
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2015
Самый бесполезный человек
Сезон 1 Серия 8
5 ноября 2015
Одиночество
Сезон 1 Серия 9
9 ноября 2015
Питерский развод
Сезон 1 Серия 10
9 ноября 2015
Трудности карьерного роста
Сезон 1 Серия 11
10 ноября 2015
План меняется
Сезон 1 Серия 12
10 ноября 2015
Чужие деньги
Сезон 1 Серия 13
11 ноября 2015
Очень сложный день
Сезон 1 Серия 14
11 ноября 2015
Дурь
Сезон 1 Серия 15
12 ноября 2015
Каждый остаётся при своих
Сезон 1 Серия 16
12 ноября 2015
Разобщение
Сезон 1 Серия 17
16 ноября 2015
Пешка в серьёзной игре
Сезон 1 Серия 18
16 ноября 2015
Места хватит на всех
Сезон 1 Серия 19
17 ноября 2015
Выстрел
Сезон 1 Серия 20
17 ноября 2015
Особые полномочия
Сезон 1 Серия 21
18 ноября 2015
Главный секрет
Сезон 1 Серия 22
18 ноября 2015
Люблю мясо с кровью
Сезон 1 Серия 23
19 ноября 2015
Предатель
Сезон 1 Серия 24
19 ноября 2015
График выхода всех сериалов
Думали, драконы непобедимы? Всего одна ошибка Дейенерис стоила ей двух «детей» в «Игре престолов» — все началось с проклятья
Лев и солнце на теле наложницы: почему татуировка Фирузе-хатун стала главным позором «Великолепного века»
«Нулевой день» с Де Ниро набрал 61 000 000 просмотров, но многие прошли мимо: Netflix выпустил мии-сериал, который пугает своей реальностью
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)
«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2
Не «Джон Уик», а ангел: эта комедия с Ривзом еще не вышла, но уже получила 82% свежести на RT — а ведь это дебют режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше