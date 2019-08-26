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Киноафиша Сериалы Волшебник Сезоны Сезон 1 Серия 6

Волшебник 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 августа 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 августа 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 27 августа 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 27 августа 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 28 августа 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 28 августа 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 29 августа 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 29 августа 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Волшебник» Андрей, победив на реалити-шоу про магов и разоблачив самого себя, покоряет Алису. Бывший экстрасенс Святозар создает детективное агентство по борьбе с шарлатанами. Его ждет первое расследование.

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