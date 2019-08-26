В 1 сезоне 7 серии сериала «Волшебник» Андрей отправляется к Алисе. Журналистка застает бывшего целителя за обыском собственной квартиры. Выясняется, что муж девушки жив и скрывается от мстительного Столбова, которого Гончаров лечит.
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