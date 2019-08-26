В 1 сезоне 5 серии сериала «Волшебник» информация о незаконной деятельности Андрея всплывает на поверхность. Узнав правду, Алиса бросает шарлатана. В надежде вернуть возлюбленную, парень отправляется на телевизионное реалити-шоу.
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