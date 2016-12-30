В 1 сезоне 1 серии сериала «Военный фитнес» Сергей знакомится с новыми подопечными, и его начинает мучить зуд из-за его специфической аллергии. Однако ради возвращения в любимую армию он готов терпеть компанию глупых и несносных барышень.
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