В 1 сезоне 1 серии сериала «Военный фитнес» Сергей знакомится с новыми подопечными, и его начинает мучить зуд из-за его специфической аллергии. Однако ради возвращения в любимую армию он готов терпеть компанию глупых и несносных барышень.