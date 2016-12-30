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Киноафиша Сериалы Военный фитнес Сезоны Сезон 1 Серия 2

Военный фитнес 2016 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 30 декабря 2016
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 30 декабря 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Военный фитнес» Сергей продолжает тренировать своих подопечных, отдавая приказы через окно. Через некоторое время девушки становятся слаженной командой, а Марина случайно помогает капитану справиться с его аллергией.

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