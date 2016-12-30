В 1 сезоне 2 серии сериала «Военный фитнес» Сергей продолжает тренировать своих подопечных, отдавая приказы через окно. Через некоторое время девушки становятся слаженной командой, а Марина случайно помогает капитану справиться с его аллергией.
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