В 1 сезоне 6 серии сериала «Водоворот» двое полицейских расследуют дело о поджоге детского дома в надежде, что это выведет их на след секты. Муха взламывает страницу Макса Вконтакте. Высшее начальство решает проверить отдел оперативников.