Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Водоворот Сезоны Сезон 1 Серия 6

Водоворот 2020 6 серия 1 сезон

5.2 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 июня 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 июня 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 июля 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 10 июля 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 17 июля 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 24 июля 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 31 июля 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 7 августа 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Водоворот» двое полицейских расследуют дело о поджоге детского дома в надежде, что это выведет их на след секты. Муха взламывает страницу Макса Вконтакте. Высшее начальство решает проверить отдел оперативников. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Всё везде и сразу
Всё везде и сразу 20 комментариев
Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Приложение киноафиши