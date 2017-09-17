Во 2 сезоне 7 серии сериала «Завучи» Гэмби отправляется на пляж с Джанель, ее подругами и Расселом, который напросился в последний момент. Тем временем Аманда осознает, что Брайн не считает ее талантливой, а Эббот продолжает преследовать Нила.