Во 2 сезоне 7 серии сериала «Завучи» Гэмби отправляется на пляж с Джанель, ее подругами и Расселом, который напросился в последний момент. Тем временем Аманда осознает, что Брайн не считает ее талантливой, а Эббот продолжает преследовать Нила.
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