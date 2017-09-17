Во 2 сезоне 3 серии сериала «Завучи» Нил восстанавливает Шсндреллу в школе и пытается за ним присматривать. В то же время Рассел обнаруживает рисунок, на котором он изображён с маленьким мужским достоинством, и теперь одержим поиском художника.
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