Во 2 сезоне 3 серии сериала «Завучи» Нил восстанавливает Шсндреллу в школе и пытается за ним присматривать. В то же время Рассел обнаруживает рисунок, на котором он изображён с маленьким мужским достоинством, и теперь одержим поиском художника.