Во 2 сезоне 5 серии сериала «Завучи» Рассел устраивает важную вечеринку в честь самого себя, на которую Гэмби приводит Шандреллу, чтобы привлечь внимание Аманды. Жена Ли тем временем осознает, что ей не нравится ее жизнь, сотканная из лжи мужа.
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