О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вегас
Сезоны
Вегас, список сезонов
Vegas
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
44 минуты
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Вегас»
Сезон 1 / Season 1
21 эпизод
25 сентября 2012 - 10 мая 2013
