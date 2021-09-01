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Урок демократии 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Урок демократии
Киноафиша Сериалы Урок демократии Сезоны Сезон 1

Урок демократии 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Урок демократии»

Сериал «Урок демократии» – это российская комедийная драма о смелой и честной школьнице Вере Игнатьевой. Девушка воспитана в демократических традициях, и потому искренне верит в торжество справедливости даже в самых сложных ситуациях. Она решает во что бы то ни стало сделать мир вокруг себя лучше и баллотируется на выборы школьного президента. Вера надеется вернуть работу своей матери, а также исправить пороки всей общественной системы, начиная с простой средней школы. Но у нее есть серьезные конкуренты.

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Список серий 1-го сезона сериала «Урок демократии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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