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Киноафиша Сериалы Под куполом Сезоны Сезон 2 Серия 6

Под куполом 2013 - 2015 6 серия 2 сезон

6.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Под куполом»
Покатятся головы
Сезон 2 / Серия 1 30 июня 2014
Инвазия
Сезон 2 / Серия 2 7 июля 2014
Форс-мажор
Сезон 2 / Серия 3 14 июля 2014
Откровение
Сезон 2 / Серия 4 21 июля 2014
Примирение
Сезон 2 / Серия 5 28 июля 2014
Во тьме
Сезон 2 / Серия 6 4 августа 2014
Возвращение домой
Сезон 2 / Серия 7 11 августа 2014
Пробуждение
Сезон 2 / Серия 8 18 августа 2014
Красная дверь
Сезон 2 / Серия 9 25 августа 2014
Падение
Сезон 2 / Серия 10 1 сентября 2014
Чёрный лёд
Сезон 2 / Серия 11 8 сентября 2014
Поворот
Сезон 2 / Серия 12 15 сентября 2014
А теперь ступайте
Сезон 2 / Серия 13 22 сентября 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Под куполом» Сэм с Джуниором отправляются в тоннель на поиски Лайла, но повернуть назад они уже не могут. Барби становится новым шерифом. Джим не оставляет попыток вернуть власть. В городе возникает пыльная буря.

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