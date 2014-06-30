Во 2 сезоне 6 серии сериала «Под куполом» Сэм с Джуниором отправляются в тоннель на поиски Лайла, но повернуть назад они уже не могут. Барби становится новым шерифом. Джим не оставляет попыток вернуть власть. В городе возникает пыльная буря.