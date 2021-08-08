«НЛО» — документальный американский мини-сериал, выходящий на кабельном канале Showtime. В рамках шоу создатели рассказывают о том, как люди, увлекающиеся историями об инопланетных существах, находят различные доказательства их непосредственного нахождения на нашей планете. Кроме того, авторы объясняют, как американское правительство, военные базы и частные организации скрывают от всех важную информацию о внеземной жизни. По всей видимости, они намерены использовать ее в своих собственных корыстных нуждах.