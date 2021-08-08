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Киноафиша Сериалы НЛО
НЛО (2021 - 2021) UFO
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

«НЛО»  — документальный американский мини-сериал, выходящий на кабельном канале Showtime. В рамках шоу создатели рассказывают о том, как люди, увлекающиеся историями об инопланетных существах, находят различные доказательства их непосредственного нахождения на нашей планете. Кроме того, авторы объясняют, как американское правительство, военные базы и частные организации скрывают от всех важную информацию о внеземной жизни. По всей видимости, они намерены использовать ее в своих собственных корыстных нуждах.

НЛО - трейлер
НЛО
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кевин Дэй
Дайана Уолш Пасулка
Гэри Вурхис
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
НЛО - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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