В 1 сезоне 1 серии сериала «Учителя» Сергей общается с дочерью Машей в весьма агрессивной манере. Та с недовольством стирает с щеки родителя помаду. Любовница-содержанка ее отца устраивает сцену, принимая Машу за очередную пассию Сергея.
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