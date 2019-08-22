В 1 сезоне 9 серии сериала «Учителя» Алексей Михайлович говорит с Машей. Он просит ее поговорить с отцом, ведь в противном случае ее уволят. Но она отвечает ему решительным отказом. Она выходит из здания школы и окидывает его прощальным взглядом.
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