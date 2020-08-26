В 1 сезоне 4 серии сериала «Училки в законе» во время школьной дискотеки некоторые ученики остаются повторять английский. Тем временем китайцы забивают стрелку училкам, но коллеги Екатерины сомневаются в желании продолжать криминальную жизнь.