В 1 сезоне 3 серии сериала «Училки в законе» Катерина занимается постановкой спектакля для 9 «Б», во время которого бушуют чувства и растет конкуренция. Училки по-своему ведут переговоры с коллекторами и попадают в конфузную ситуацию.
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