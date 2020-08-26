В 1 сезоне 3 серии сериала «Училки в законе» Катерина занимается постановкой спектакля для 9 «Б», во время которого бушуют чувства и растет конкуренция. Училки по-своему ведут переговоры с коллекторами и попадают в конфузную ситуацию.