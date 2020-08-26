В 1 сезоне 1 серии сериала «Училки в законе» выпускница Кембриджа сбегает из женской колонии. Под именем Екатерины Михайловны девушка становится училкой английского, чтобы пересечь со школьной экскурсией границу Благовещенска и скрыться в Китае.