В 1 сезоне 1 серии сериала «Училки в законе» выпускница Кембриджа сбегает из женской колонии. Под именем Екатерины Михайловны девушка становится училкой английского, чтобы пересечь со школьной экскурсией границу Благовещенска и скрыться в Китае.
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