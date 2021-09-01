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Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом
Киноафиша Сериалы Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом Сезоны Сезон 1

Turning Point: 9/11 and the War on Terror 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом»

В 1 сезоне сериала «Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом» группа политических экспертов рассказывает о самом масштабном террористическом акте, произошедшем в истории Соединенных Штатов. По ходу развития событий они останавливаются на предыстории исламистов, совершивших нападение на пассажиров американских авиалиний. Каким образом проходила их подготовка? И почему в качестве цели были выбраны именно самолеты? Не забывают авторы и об ответе Вашингтона на произошедшие события — атака на Ближний Восток была совершенно бессмысленной и бескомпромиссной.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 сентября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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