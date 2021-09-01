В 1 сезоне сериала «Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом» группа политических экспертов рассказывает о самом масштабном террористическом акте, произошедшем в истории Соединенных Штатов. По ходу развития событий они останавливаются на предыстории исламистов, совершивших нападение на пассажиров американских авиалиний. Каким образом проходила их подготовка? И почему в качестве цели были выбраны именно самолеты? Не забывают авторы и об ответе Вашингтона на произошедшие события — атака на Ближний Восток была совершенно бессмысленной и бескомпромиссной.