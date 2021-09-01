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Постер к сериалу Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом
Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом (2021 - 2021) Turning Point: 9/11 and the War on Terror 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 3 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 15 минут
О чем сериал

«Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом» — документальный сериал, созданный стриминговой платформой Netflix. В рамках этого бескомпромиссного шоу группа экспертов рассказывает о главной трагедии в истории Соединенных Штатов — террористических актах, произошедших 11 сентября. Авторы обращаются к истокам формирования группировки боевиков в восьмидесятых годах, показывая, каким образом террористы готовились к своему решающему удару. По ходу дела эксперты также вспоминают о силовом ответе Вашингтона на действия на Ближнем Востоке

Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом - трейлер
Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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