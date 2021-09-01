«Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом» — документальный сериал, созданный стриминговой платформой Netflix. В рамках этого бескомпромиссного шоу группа экспертов рассказывает о главной трагедии в истории Соединенных Штатов — террористических актах, произошедших 11 сентября. Авторы обращаются к истокам формирования группировки боевиков в восьмидесятых годах, показывая, каким образом террористы готовились к своему решающему удару. По ходу дела эксперты также вспоминают о силовом ответе Вашингтона на действия на Ближнем Востоке