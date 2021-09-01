Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом 2021 2 серия 1 сезон
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Серия 1
Сезон 1 / Серия 11 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 21 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 31 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 41 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 51 сентября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом» выжившие в результате террористического акта люди делятся подробностями своего спасения. Тем временем американский лидер начинает подготовку к силовому ответу...
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