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Постер к сериалу Цыган
Постер к сериалу Цыган
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Постер к сериалу Цыган
Постер к сериалу Цыган
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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4 постера
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Цыган
Цыган (1967 - 1986) Цыган 12+
Год выпуска 1967
Страна СССР
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность 12 часов 0 минут
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О чем сериал

В основе сюжета сериала «Цыган» — история о сильной женщине Клавдии, которая усыновляет цыганенка, найденного среди развалов. Ваня растет с приемной мамой без отца, имея о нем смутные представления. Спустя 17 лет привычный ход жизни меняется, когда на селе появляется цыган Будулай. Между ним и мальчиком быстро устанавливается связь. Он учит парня премудростям жизни и кузнечному мастерству, превращаясь в его наставника. Клавдию беспокоит такое сближения цыгана и сына, однако постепенно она меняет отношение к Будулаю.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Иван Переверзев
Иван Переверзев
Людмила Хитяева
Людмила Хитяева
Владимир Емельянов
Елена Максимова
Евгений Матвеев
Евгений Матвеев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Цыган - Сезон 1 Сезон 1
1980, 4 эпизода
 
Цыган - Сезон 2 Сезон 2
1986, 4 эпизода
 
Слушать саундтрек сериала Цыган
Кадры из сериала
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