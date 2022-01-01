В основе сюжета сериала «Цыган» — история о сильной женщине Клавдии, которая усыновляет цыганенка, найденного среди развалов. Ваня растет с приемной мамой без отца, имея о нем смутные представления. Спустя 17 лет привычный ход жизни меняется, когда на селе появляется цыган Будулай. Между ним и мальчиком быстро устанавливается связь. Он учит парня премудростям жизни и кузнечному мастерству, превращаясь в его наставника. Клавдию беспокоит такое сближения цыгана и сына, однако постепенно она меняет отношение к Будулаю.