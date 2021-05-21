Во 2 сезоне 2 серии сериала «Не с первой попытки» Карен обращается к Никки за помощью в выборе свадебного платья. Джейсон едва справляется с персоналом после своего повышения. Никки и Джейсон ждут новостей от агентства по поводу Джеймса.
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