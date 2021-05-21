Во 2 сезоне 4 серии сериала «Не с первой попытки» Никки и Джейсон получают возможность взглянуть на девочку, которую, возможно, они смогут удочерить. Коллега Карен против ее воли пытается разузнать побольше об одном из отцов в школе.
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