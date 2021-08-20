Во 2 сезоне 4 серии сериала «По правде говоря» в дом Майки проникает Рамон с намерением напасть на нее. Однако в скором времени он сам становится жертвой нападения. Маркус и Поппи узнают, что за всеми сотрудниками компании Майки велась слежка.