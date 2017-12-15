Во 2 сезоне 5 серии мультсериала «Охотники на троллей», пока Клэр и Тоби бредут по темным землям с помощью Жеваки, Гунмар заставляет Номуру биться с Джимом. Диктатус тем временем хитростью выведывает у Моргунчика новое местоположение моста.
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