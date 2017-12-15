Во 2 сезоне 12 серии мультсериала «Охотники на троллей» начинается судебное разбирательство над Джимом, а Тоби становится его адвокатом. Моргунчик и Клэр тем временем пытаются найти доказательства того, что Джим не освобождал Гунмара.
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