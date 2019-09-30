В 1 сезоне 7 серии сериала «Триада» все женщины решают жить вместе в одном доме ради удобства Толика, но ему при этом жить с ними запрещают. Теперь Толик исполняет все прихоти беременных, а у Наташи с Миланой назревает серьезный конфликт.