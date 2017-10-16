Во 2 сезоне 6 серии сериала «Путешественники» планы фракции, направленные на спасение человечества при помощи убийства двух миллиардов человек, в настоящее время идут вразрез с планом директора. Однако они в полную силу приводятся в исполнение.
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